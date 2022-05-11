​Верещук закликала світову спільноту долучитись до евакуації важкопоранених з Азовсталі

На території комбінату може бути ще близько тисячі бійців.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала світову спільноту приєднатися до організації евакуації поранених українських військовослужбовців із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це вона заявила в інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV, передає пресслужба міністерства.

Верещук розповіла про критичну ситуацію на "Азовсталі". Наразі там залишилися захисники, серед яких половина - важкопоранені, вони потребують негайної медичної допомоги.

За її інформацією, на території комбінату може бути ще близько тисячі бійців. Там постійно тривають жорстокі бої, окупанти не припиняють спроб штурмувати "Азовсталь", наносять численні авіаудари. Також була спроба наземної спецоперації - ворог намагається знищити всіх, хто залишився живим.

"Потрібна нова спецоперація, яка допоможе евакуювати поранених військових з "Азовсталі". Місія МК Червоного Хреста та ООН готові долучитися до процесу організації евакуації. І я буду просити усю міжнародну спільноту долучитись до нього!", - наголосила Верещук.

Вона зауважила, що для цього необхідна участь лідерів держав, які мають досвід співпраці з Росією та розуміють, хто такий Путін.

"Нам потрібна допомога лідерів держав у посередництві, щоб домовитись з Росією про гарантії, які вона має надати під час дії гуманітарного коридору. Це режим припинення вогню, місце, куди поранені будуть евакуйовані",- підкреслила Верещук.

Нагадаємо, раніше полк "Азов" показав умови, в яких перебувають поранені захисники Маріуполя, і закликав ООН і ЧХ до порятунку людей.

В Нацгвардії повідомили, що президент Володимир Зеленський та керівництво держави докладають зусиль для пошуку можливостей евакуації цивільних з Азовсталі та працюють над застосуванням процедури "екстракшн" щодо поранених бійців, медиків та військових, у тому числі із залученням допомоги світової спільноти.