У Харкові перейменували три вулиці й район

Сьогодні на позачерговій сесії Харківської міської ради було ухвалене рішення про перейменування трьох вулиць та району.

Про це повідомляє сайт Харківської міської ради.

Згідно з повідомленням, проспект Московський змінив назву на проспект Героїв Харкова. Узвіз Білгородський перейменовано на вулицю Героїв рятувальників, Білгородське шосе – на Харківське шосе, а район Московський – на район Салтівський.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, депутати змінили назви лише декілька знакових для харків’ян місць, втім топонімів, пов’язаних з РФ, у Харкові значно більше.

"У нас сьогодні дійсно дуже багато назв вулиць, пов’язаних з країною-агресором. Тому я пропоную на наступну сесію підготувати перелік топонімів, які підлягатимуть перейменуванню. І тоді ми врахуємо і Маріуполь, і багато інших міст, які було зруйновано російським агресором, в яких загинули славні воїни ЗСУ та мирні жителі. Я впевнений, що у нас вистачить і вулиць, і провулків, і шкіл для їх перейменування на честь героїв, які віддали своє життя за незалежність України", – наголосив Ігор Терехов.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив про те, що в Україні потрібно провести топонімічну деколонізацію і перейменувати усі населені пункти, назви яких мають російськомовний характер.

До слова, Харків розірвав побратимські відносини з російськими містами.