Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Помер перший президент України Леонід Кравчук
Помер перший президент України Леонід Кравчук
"Україна змінила свої цілі у війні з Росією", – Кулеба
"Україна змінила свої цілі у війні з Росією", – Кулеба
У трьох областях змінили час комендантської години
У трьох областях змінили час комендантської години
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харкові перейменували три вулиці й район

Топонімів, пов'язаних з країною-агресором, у Харкові значно більше.

У Харкові перейменували три вулиці й район
Колишній Московский проспект, а тепер Проспект героїв Харкова.
Фото: uk.wikipedia.org

Сьогодні на позачерговій сесії Харківської міської ради було ухвалене рішення про перейменування трьох вулиць та району. 

Про це повідомляє сайт Харківської міської ради

Згідно з повідомленням, проспект Московський змінив назву на проспект Героїв Харкова. Узвіз Білгородський перейменовано на вулицю Героїв рятувальників, Білгородське шосе – на Харківське шосе, а район Московський – на район Салтівський.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, депутати змінили назви лише декілька знакових для харків’ян місць, втім топонімів, пов’язаних з РФ, у Харкові значно більше. 

"У нас сьогодні дійсно дуже багато назв вулиць, пов’язаних з країною-агресором. Тому я пропоную на наступну сесію підготувати перелік топонімів, які підлягатимуть перейменуванню. І тоді ми врахуємо і Маріуполь, і багато інших міст, які було зруйновано російським агресором, в яких загинули славні воїни ЗСУ та мирні жителі. Я впевнений, що у нас вистачить і вулиць, і провулків, і шкіл для їх перейменування на честь героїв, які віддали своє життя за незалежність України", – наголосив Ігор Терехов.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив про те, що в Україні потрібно провести топонімічну деколонізацію і перейменувати усі населені пункти, назви яких мають російськомовний характер.

До слова, Харків розірвав побратимські відносини з російськими містами

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також