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Росія готувалася захопити всю Україну: ДБР знайшло документи

Державне бюро розслідувань продовжує документувати військові злочини армії РФ.

Росія готувалася захопити всю Україну: ДБР знайшло документи
Слідчі ДБР оглянули понад 2 тисячі гектарів зруйнованого військовими РФ міста Тростянець.
Фото: Telegram ДБР

У Тростянці Сумської області слідчі Державного бюро розслідувань знайшли важливі документи російських військових, що підтверджують наміри РФ захопити всю територію України. 

Про це ДБР повідомляє у Telegram.

“Слідчі ДБР знайшли важливі документи військових ЗС РФ, які чітко дають розуміння, що Росія готувалася захопити усю територію України. Уся ця інформація буде вивчена та долучена до матеріалів справи”, – заявив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

За його словами, працівники ДБР продовжують документувати факти порушень військовими Російської Федерації у Тростянці. Вся отримана інформація надійде у тому числі до міжнародних інстанцій, і жоден зі злочинців не уникне справедливого покарання.

Слідчі ДБР оглянули понад 2 тисячі гектарів фактично зруйнованого російськими військовими міста. Правоохоронці встановили місця розташування бойових частин агресора та вогневі позиції, з яких велися обстріли. Вилучені документи та особисті речі російських військових.

Слідчі ДБР виявили 322 житлові будинки та цивільні об'єкти Тростянця, які були обстріляні артилерією та мінометами.

У ході слідчих дій встановлені місця, де російські солдати катували цивільних. Зафіксовано щонайменше 34 факти незаконного позбавлення волі та катування цивільних громадян. На місці злочинів виявлено кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові.

Правоохоронці здійснили 29 оглядів місць подій, провели ексгумацію тіл 23 загиблих, у тому числі двох дітей.

Працівники ДБР знешкодили кілька вибухонебезпечних предметів та передали на потреби Збройних сил України знайдені невикористані зброю і боєприпаси.

Нагадаємо, Головне управління розвідки опублікувало список пілотів РФ, які завдавали ракетно-бомбових ударів по території України. 

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