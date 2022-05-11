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Ні застосування Росією ядерної зброї, ні хімічної не можна відкидати, - Маляр

В Міноборони вважають ядерну зброю елементом психологічного тиску.

Ні застосування Росією ядерної зброї, ні хімічної не можна відкидати, - Маляр
Фото: пресслужба Міністерства оборони України

Заступниця міністра оборони Ганни Маляр вважає, що ні застосування хімічної зброї, ні застосування ядерної зброї Росією не можна відкидати. Про це вона заявила в інтерв’ю LB.ua

“Зверніть увагу, що ми з вами говоримо: його (Путіна - ред.) ціль, мабуть, знищити, стерти з лиця землі Україну, назавжди її відкинути в економічному сенсі і політичному. Але ми в цьому світі не вдвох – Росія і Україна. Для нього буде це простим сигналом: якщо я зміг знищити, стерти з лиця землі 42 мільйонну державу в Європі, і ніхто в світі мене не зупинив, це означає, що я ще більше їх залякав, і можна рухатися далі”, - заявила заступниця міністра. 

І шантаж ядерною зброєю, на думку Маляр, є важливим психологічним моментом у війні. 

“Це якраз гра на те, щоби перелякати, щоби ніхто не почав діяти. І коли він руйнує Україну – це дуже важлива психологічна кампанія з його боку – він залякує”, - каже заступниця міністра оборони. 

За словами Маляр, згідно з аналітичними даними, частина рішень у Росії приймалась не військовими. 

“З цього можна зробити висновок, що він якісь рішення приймає самостійно, і всупереч тому, що йому радять військові. Він на такій позиції, де відбулася, мабуть, вже давно деструкція психіки, і оця безмежна влада призвела до того, що людина вважає, що вона має повну компетенцію в усіх питаннях. І тому частина рішень є програшними і всупереч військовим стратегіям. Це, мабуть, його рішення”, - зазначила представниця Міноборони. 

Нагадаємо, також, за словами Маляр, Росія останнім часом змінила тактику дій і приймає інколи продумані рішення, яких не було на початку вторгнення.

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