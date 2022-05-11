Суд арештував рухоме і нерухоме майно родичів Медведчука та Козака

Державне бюро розслідувань продовжує роботу щодо виявлення та арешту незаконно набутого майна народних депутатів України Віктора Медведчука, Тараса Козака та їх родичів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання слідчих ДБР щодо арешту рухомого та нерухомого майна, що належить підприємствам родичів народних депутатів від ОПЗЖ. Розмір статутного капіталу цих шести підприємств складає понад 80 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що родичі Медведчука та Козака є суб’єктами кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу).

Ухвалою суду арешт з забороною права на відчуження та розпорядження майном накладено зокрема на 3 земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень, серед них і приміщення площею майже 300 квадратних метрів у самому центрі Львова. Також арештовані 126 автомобілів, серед яких і легкові, і вантажівки КРАЗ та КАМАЗ.

Надалі ДБР буде ініціювати передачу арештованого майна до Національного агентства з управління активами.

Нагадаємо, раніше працівники ДБР Львова провели обшуки на майже 30 об`єктах власності Медведчука та Козака, а суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки підприємств.

Служба безпеки України повідомила, що затримала Медведчука 12 квітня. Згодом голова СБУ Іван Баканов розповів, що ФСБ РФ намагалась вивезти Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом до Москви. СБУ затримала його дорогою – на виїзді з Київської області.

Суд Львова відправив його під арешт без альтернативи застави. Медведчука підозрюють у державній зраді. Він перебував під домашнім арештом, а 27 лютого - втік.