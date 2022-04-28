У хатньої робітниці Медведчука знайшли майже пів мільйона доларів і 87 тисяч євро

У хатньої робітниці народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука під час обшуку вилучили 467 тисяч доларів та 87 тисяч євро.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Санкціонований судом обшук провели в межах розслідування кримінального провадження щодо Медведчука за фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу або захоплення держвлади, зміни меж території або держкордону.

"Жила-була звичайна жінка і працювала вона хатньою робітницею. Глобально, нічого особливого... І знову-таки, ви скажете, що рано бити у дзвони – а раптом спадщина, хтось позичив, накопичила, продала щось, це ж життя", – написала Венедіктовау фейсбуці.

Генпрокурорка уточнила, що йдеться про хатню робітницю Медведчука: "Так, вона така: корислива, везуча, продумана, сучасна хатня робітниця Медведчука".

Нагадаємо, Медведчука затримали 12 квітня. Згодом голова СБУ Іван Баканов розповів, що ФСБ РФ намагалась вивезти нардепа спочатку до Придністров’я, а згодом до Москви. СБУ затримала його дорогою – на виїзді з Київської області.

Суд Львова відправив Медведчука під арешт без альтернативи застави. Політика, який є кумом президента РФ, підозрюють у державній зраді. Він перебував під домашнім арештом, а 27 лютого втік.

Зараз Медведчук пропонує обміняти його на захисників і мешканців окупованого росіянами Маріуполя.