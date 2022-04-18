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Медведчук пропонує обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя

Він записав відеозвернення до Зеленського та Путіна.

Затриманий Службою безпеки нардеп Віктор Медведчук звернувся до президентів України та РФ з проханням обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя. Відеозвернення опублікувала пресслужба СБУ.

“Хочу звернутись до президента Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського з проханням обміняти мене на захисників міста Маріуполя та його мешканців, які знаходяться там на сьогоднішній день і не мають можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори", - сказав Медведчук.

Нагадаємо, агресія РФ спричинила гуманітарну катастрофу в Маріуполі. Загарбники бомблять мирне населення, блокують доставку в місто гуманітарної допомоги, примусово вивозять українців на територію РФ та свідомо руйнують місто.

При цьому в заблокованому Маріуполі залишаються, за різними оцінками, близько 120 тисяч мирних жителів, а місто продовжують боронити бійці полку «Азов» та 36 бригади морської піхоти.

СБУ затримала Медведчука 12 квітня. Згодом Голова СБУ Іван Баканов повідомив, що ФСБ РФ намагалась вивезти Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. СБУ затримала його по дорозі – на виїзді з Київської області.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що готовий обміняти Медведчука на наших військових.

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