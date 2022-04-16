У Маріуполі кілька кіл окупації, допоможуть зброя і перемовини, - Зеленський

У Маріуполі нині є кілька кіл окупації і сили ворога у шість разів переважають кількість українських захисників.

Про це в інтерв'ю українським онлайн-медіа розповів президент Володимир Зеленський.

За словами президента, ситуація в місті не покращується, але розробляються плани і ведуться переговорні процеси для вирішення цього питання.

"Наші військові заблоковані, заблоковані поранені люди, їх досить багато, є вбиті люди, на жаль. Є гуманітарна криза - не вистачає їжі, води, немає медикаментів. Однак хлопці героїчно захищаються. Ми їм вдячні за це. Подяки однієї точно замало, тому розробляються ті чи інші плани і переговорні процеси. Скажу чесно, довіри до російських перемовників щодо Маріуполя немає. Ми домовлялися, що в нас буде гуманітарний коридор, і посередником виступав особисто президент Ердоган. Ми домовлялися, що через Бердянськ можна буде забрати поранених, убитих і цивільних людей, у першу чергу жінок і дітей. Там є зовсім маленькі діти. У якийсь момент Росія відмовилась, тому я кажу, що довіри до неї немає", - зазначив президент.

За словами Зеленського, з військовими, які перебувають на "Азовсталі", постійно підтримується зв'язок на різних рівнях.

"Вони знають, що виконують одну з найпотужніших і найважливіших місій на сьогодні. Ворог їх так боїться, що російських військових у шість разів більше, ніж наших. А техніки взагалі в десятки разів. Є декілька кіл блокування Маріуполя", - розповів президент.

Він також зазначив, що є проблема з людьми, які зникли і виїхали в бік Росії, бо ці процеси українська сторона не здатна контролювати.

"Що може врятувати Маріуполь? Це потужне озброєння, яке слід надати якомога швидше. Друге – це питання перемовин", - сказав президент.

За його словами, Росія пропонує нашим військовим здатися. "Вони ставляться по-різному до наших військових там. І ви це прекрасно знаєте. І є військові, яких вони ненавидять і навряд чи вони збережуть їм життя", - резюмував президент.