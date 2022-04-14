"Азов" та морпіхи провели в Маріуполі успішну операцію, - майор Волина
"Азов" та морпіхи провели в Маріуполі успішну операцію, - майор Волина
Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України
Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
Колону російської військової техніки знищили українські сили оборони
Колону російської військової техніки знищили українські сили оборони
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
ГоловнаПолітика

Діяльність фракції ОПЗЖ у ВРУ зупинено, – Корнієнко

Віцеспікер не уточнив чому таке рішення було оголошено до рішення суду про заборону діяльності проросійської партії.

Діяльність фракції ОПЗЖ у ВРУ зупинено, – Корнієнко
Фото: facebook/Олександр Корнієнко

Діяльність фракції ОПЗЖ у Верховній Раді України зупинено. Рішення оголошено на основі Указу РНБО про зупинення діяльності 11 проросійських партій

Про це заявив заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко

«Рішення оголошено на основі Указу Президента на виконання рішення РНБО», – сказав він. 

Водночас віцеспікер не уточнив, чому таке рішення було оголошено до рішення суду про заборону діяльності проросійської партії.

Нагадаємо, з фракції ОПЗЖ Верховної Ради України вийшли ще два депутати. Фракцію залишили Анатолій Бурміч і Дмитро Ісаєнко.

24 березня під час закритого засідання Верховної Ради про таке ж рішення оголосили нардепи Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз та Наталія Приходько. 15 березня стало відомо, що зі складу фракції вийшли депутати Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Вадим Столар та Олександр Фельдман.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також