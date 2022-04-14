Діяльність фракції ОПЗЖ у ВРУ зупинено, – Корнієнко

Віцеспікер не уточнив чому таке рішення було оголошено до рішення суду про заборону діяльності проросійської партії.

Діяльність фракції ОПЗЖ у Верховній Раді України зупинено. Рішення оголошено на основі Указу РНБО про зупинення діяльності 11 проросійських партій.

Про це заявив заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко.

«Рішення оголошено на основі Указу Президента на виконання рішення РНБО», – сказав він.

Водночас віцеспікер не уточнив, чому таке рішення було оголошено до рішення суду про заборону діяльності проросійської партії.

Нагадаємо, з фракції ОПЗЖ Верховної Ради України вийшли ще два депутати. Фракцію залишили Анатолій Бурміч і Дмитро Ісаєнко.

24 березня під час закритого засідання Верховної Ради про таке ж рішення оголосили нардепи Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз та Наталія Приходько. 15 березня стало відомо, що зі складу фракції вийшли депутати Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Вадим Столар та Олександр Фельдман.