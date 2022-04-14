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З фракції ОПЗЖ вийшли ще два депутати

Вадима Рабиновича було відкликано з посади співголови фракції.

З фракції ОПЗЖ вийшли ще два депутати
Фото: facebook/Дмитро Разумков

З фракції ОПЗЖ Верховної Ради України вийшли ще два депутати. Фракцію залишили Анатолій Бурміч та Дмитро Ісаєнко.

"Сьогодні було оголошено в Раді про вихід з фракції ОПЗЖ таких нардепів: Ісаєнко, Бурміч", – повідомив народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк.

Також, зі слів, нардепа, Вадима Рабиновича було відкликано з посади співголови фракції ОПЗЖ. Та оголошено про обрання Юрія Бойка головою фракції ОПЗЖ.

Железняк додав, що на засіданні було зачитано рішення РНБО щодо призупинення діяльності партії ОПЗЖ.

Зазначимо, після початку війни фракцію ОПЗЖ залишили вже 11 нардепів.

Нагадаємо, що 24 березня під час закритого засідання Верховної Ради про таке ж рішення оголосили нардепи: Валерій Гнатенко, Ігор Кісільов, Олександр Лукашев, Володимир Мороз та Наталія Приходько. 15 березня стало відомо, що зі складу фракції вийшли депутати: Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Вадим Столар та Олександр Фельдман.

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