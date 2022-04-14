"Слуга народу" не буде голосувати за відповідальність для чоловіків призовного віку, які виїхали і не повернулись, – Арахамія

Однак збираються розробити механізм покарання для десятків посадовців, чиновників і депутатів, які втекли з України під час війни.

Фракція "Слуга народу" не буде голосувати за законопроєкт щодо відповідальності для чоловіків призовного віку, які поїхали за кордон і не повернулись у встановлений термін під час воєнного стану.

Про це в Telegram повідомив голова фракції Давид Арахамія. Він зазначив, що політсила вважає шкідливою та небезпечною цю законодавчу ініціативу.

"Багато з тих, хто залишився, працює за кордоном і пересилає в Україну гроші – як допомогу сім’ям чи як пожертвування до фондів оборони країни. Пропонована норма жодним чином не вирішує тієї мети, якої насправді треба досягнути: покарати декілька десятків посадовців, чиновників і депутатів, які втекли з України під час війни. Будемо шукати інших способів покарання цих осіб", – заявив він.

Арахамія додав, що стосовно решти людей санкцій не буде і бути не може.

Нагадаємо, в Раді зареєстрували законопроєкти, що передбачають обовʼязок для чоловіків призовного віку, включно з тими, хто законно перетинав кордон, повернутися в Україну. Під цю норму також підпадають і жінки, якщо вони займають певні посади, наприклад, судді, прокурора, міського чи сільського і селищного голови.

В іншому разі на час воєнного стану запропоновано встановити кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі від 5 до 15 років, якщо ці чоловіки не повернулись додому протягом 15 днів. Як винятки пропонували тільки надзвичайні обставини: відрядження, стаціонарне лікування, стихійні катастрофи.