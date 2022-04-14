Вороги збирались підсилюватись, але не доїхали.

Фото: Генштаб ЗСУ в Facebook Знищені окупанти, які збирались посилюватись на Харківському напрямку

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив деталі підриву мосту в Харківській області разом із окупантами та ворожою технікою. Бійці сили спеціальних операцій кілька днів тому виявили бронеавтомобіль "Тигр", КамАЗ та три "Урали", що рухалися на підсилення свого угруповання за Ізюмським напрямком.

Після встановлення маршруту колони оператори ССО здійснили дорозвідку об'єкту, що найбільше підходив для проведення інженерної засідки. Це був міст, повідомили на сторінці Генштабу в Facebook.

"Далі – кропітка фахова робота: визначення місця встановлення зарядів, розрахунок необхідної кількості тротилового еквіваленту", – йдеться у повідомленні.

Заклавши вибухівку в необхідне місце, оператори чекали на ворога. Підрив мосту разом із російською технікою здійснили згідно визначеного задуму, знищивши усю ворожу колону.

Фото: Генштаб ЗСУ Знищені окупанти, які збирались посилюватись на Харківському напрямку

Оператори за допомогою БПЛА підтвердили точне ураження цілі. Після цього справу довершили Сили оборони України.

Нагадаємо, учора десантно-штурмові війська ЗСУ показали ліквідацію ще однієї колони ворожої техніки. Був знищений пересувний пункт управління з керівним складом 4-ї батальйонної тактичної групи (оперативного підпорядкування) 201 військової бази Центрального військового округу ЗС РФ.