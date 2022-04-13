Колону російської військової техніки знищили українські сили оборони

Українські десантники разом з військовими інших складових сил оборони знищили колону ворожої військової техніки.

Про це повідомили на Facebook-сторінці командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Зокрема, був знищений пересувний пункт управління з керівним складом 4-ї батальйонної тактичної групи (оперативного підпорядкування) 201 військової бази Центрального військового округу ЗС РФ", - йдеться в дописі.

Українські військові виклали в соцмережі знімки захоплених службових документів, а також пропагандистські матеріали, які були в загарбників.

Нагадаємо, мобільні підрозділи Збройних сил України збили два російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини. А з траси M-03 від Харкова до звільненого Чугуєва вивезли 14 одиниць понівеченого транспорту, зокрема ворожого військового.