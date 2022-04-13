Понад 2800 кримінальних проваджень, пов'язаних із війною, відкрила СБУ, - Баканов

Найбільше епізодів налічують кримінальні провадження стосовно злочинів російських військових у Бучі, в Маріуполі та в Харківській області.

СБУ відкрила 2882 кримінальні провадження, які пов’язані з війною Росії проти України.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Іван Баканов.

"До суду вже скеровано 29 кримінальних проваджень. Із загального масиву можна виокремити 1694 справи, відкриті саме за порушення законів та звичаїв війни, тобто за ст. 438 Кримінального кодексу", - сказав Баканов.

Найбільше епізодів, за словами очільника СБУ, налічують кримінальні провадження щодо злочинів російських загарбників у Бучі, в Маріуполі та в Харківській області.

Служба безпеки наразі документує факти масового знищення мешканців Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Сум, Чернігова, Харкова, Маріуполя, Миколаєва та інших населених пунктів.

"Злочини окупантів характеризуються жорстоким поводженням з цивільним населенням, катуванням та умисними вбивствами, застосуванням заборонених засобів, обстрілами та знищенням об’єктів цивільної та критичної інфраструктури тощо", - підкреслили в СБУ.

Служба безпеки вже повідомила про підозру 900 особам, із них 627 - громадяни Росії: серед них є вище керівництво РФ, низка депутатів Держдуми, пропагандисти, діячі культури, а також 219 військових та ще троє затриманих ворожих пілотів, які бомбили Харків, Балаклею, Куп’янськ, Ізюм і Конотоп.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала кума Путіна Віктора Медведчука, а раніше повідомила про підозру депутату міськради Маріуполя від ОПЗЖ, якого окупанти оголосили "мером".