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Заступник глави ОП показав, як відновлюють мости на Чернігівщині

Поряд зі зруйнованими мостами зводять тимчасові, розчищають дороги.

Заступник глави ОП показав, як відновлюють мости на Чернігівщині
Фото: Кирило Тимошенко

У Чернігівській області триває відновлення зруйнованих через війну мостів.

"Чернігівщина продовжує наводити мости", – написав у телеграм-каналі у середу, 13 квітня, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

Так, біля сіл Смолин та Киселівка будують тимчасові проїзди поряд зі зруйнованими мостами. Там працює по 11 одиниць техніки.

  

На трасі М-01 Київ – Чернігів розпочато генеральне прибирання.

"Це критично важливий логістичний маршрут, що з’єднує місто зі столицею. Очищено вже 8 км", – пояснив посадовець.

Як повідомляли, "Укравтодор" уже розчистив 200 км доріг у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

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