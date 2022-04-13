Через обстріл росіянами залізничної станції запізнюються 18 поїздів

В Укрзалізниці уточнили кількість поїздів, які запізнюються через нічний обстріл окупантами залізничної станції в центральній Україні.
Як випливає з повідомлення перевізника, удару було завдано на ділянці Шепетівка - Бердичів.
"У зв’язку з ворожою активністю вночі низка поїздів проїхала дільницю Шепетівка - Бердичів із затримками", – сказано в повідомленні пресслужби компанії.В УЗ стверджують, що наразі просування дільницею є можливим та безпечним.
Перелік поїздів, що рухаються із затримками:
- №95 Київ - Рахів +6,5 год
- №149 Київ - Івано-Франківськ +4
- №91 Київ - Львів +1,39
- №29 Київ - Ужгород +3
- №7 Київ - Чернівці +5,30
- №30 Ужгород - Київ +4,30
- №96 Рахів - Київ +5
- №44 Івано-Франківськ - Київ +5
- №2 Івано-Франківськ - Харків +6
- №142 Львів - Лозова +2,5
- №130 Івано-Франківськ - Кременчук +5
- №98 Ковель - Київ +3
- №18 Ужгород - Харків +6
- №97 Київ - Ковель +7,36
- №77 Одеса - Ковель +5,5
- №232 Львів - Дніпро +7,41
- №14 Солотвино - Київ +1,04
- №716 Перемишль - Київ +1,11
Нагадаємо, 8 квітня Росія вдарила ракетою "Точка-У" по залізничному вокзалу Краматорська. На уламках ракети було видно напис російською "За детей". Унаслідок обстрілу загинуло 57 людей, серед яких – п’ятеро дітей.