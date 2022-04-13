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Через обстріл росіянами залізничної станції запізнюються 18 поїздів

Ворог атакував ділянку Шепетівка - Бердичів.

Через обстріл росіянами залізничної станції запізнюються 18 поїздів
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Рудоманов

В Укрзалізниці уточнили кількість поїздів, які запізнюються через нічний обстріл окупантами залізничної станції в центральній Україні.

Як випливає з повідомлення перевізника, удару було завдано на ділянці Шепетівка - Бердичів.

"У зв’язку з ворожою активністю вночі низка поїздів проїхала дільницю Шепетівка - Бердичів із затримками", – сказано в повідомленні пресслужби компанії.В УЗ стверджують, що наразі просування дільницею є можливим та безпечним.

Перелік поїздів, що рухаються із затримками:

  • №95 Київ - Рахів +6,5 год
  • №149 Київ - Івано-Франківськ +4
  • №91 Київ - Львів +1,39
  • №29 Київ - Ужгород +3
  • №7 Київ - Чернівці +5,30
  • №30 Ужгород - Київ +4,30
  • №96 Рахів - Київ +5
  • №44 Івано-Франківськ - Київ +5
  • №2 Івано-Франківськ - Харків +6
  • №142 Львів - Лозова +2,5
  • №130 Івано-Франківськ - Кременчук +5
  • №98 Ковель - Київ +3
  • №18 Ужгород - Харків +6
  • №97 Київ - Ковель +7,36
  • №77 Одеса - Ковель +5,5
  • №232 Львів - Дніпро +7,41
  • №14 Солотвино - Київ +1,04
  • №716 Перемишль - Київ +1,11

Нагадаємо, 8 квітня Росія вдарила ракетою "Точка-У" по залізничному вокзалу Краматорська. На уламках ракети було видно напис російською "За детей". Унаслідок обстрілу загинуло 57 людей, серед яких – п’ятеро дітей.

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