Через обстріл росіянами залізничної станції запізнюються 18 поїздів

В Укрзалізниці уточнили кількість поїздів, які запізнюються через нічний обстріл окупантами залізничної станції в центральній Україні.

Як випливає з повідомлення перевізника, удару було завдано на ділянці Шепетівка - Бердичів.

"У зв’язку з ворожою активністю вночі низка поїздів проїхала дільницю Шепетівка - Бердичів із затримками", – сказано в повідомленні пресслужби компанії.В УЗ стверджують, що наразі просування дільницею є можливим та безпечним.

Перелік поїздів, що рухаються із затримками:

№95 Київ - Рахів +6,5 год

№149 Київ - Івано-Франківськ +4

№91 Київ - Львів +1,39

№29 Київ - Ужгород +3

№7 Київ - Чернівці +5,30

№30 Ужгород - Київ +4,30

№96 Рахів - Київ +5

№44 Івано-Франківськ - Київ +5

№2 Івано-Франківськ - Харків +6

№142 Львів - Лозова +2,5

№130 Івано-Франківськ - Кременчук +5

№98 Ковель - Київ +3

№18 Ужгород - Харків +6

№97 Київ - Ковель +7,36

№77 Одеса - Ковель +5,5

№232 Львів - Дніпро +7,41

№14 Солотвино - Київ +1,04

№716 Перемишль - Київ +1,11

Нагадаємо, 8 квітня Росія вдарила ракетою "Точка-У" по залізничному вокзалу Краматорська. На уламках ракети було видно напис російською "За детей". Унаслідок обстрілу загинуло 57 людей, серед яких – п’ятеро дітей.