Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України

Укрзалізниця змінила маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів.

Сьогодні вночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні. З міркувань безпеки ми змінили маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів.

Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін.

"Так, це привело до затримки цих поїздів. Найдовша затримка склала 7 год 23 хв. Але для нас зараз безпека – ключовий пріоритет", – зазначив він.

Керівник УЗ повідомив, що ніхто із пасажирів та залізничників у результаті обстрілу не постраждав.

Нагадаємо, 8 квітня Росія вдарила ракетою "Точка-У" по залізничному вокзалу Краматорська. На уламках ракети було видно напис російською "За детей". Унаслідок обстрілу загинуло 57 людей, серед яких – п’ятеро дітей.