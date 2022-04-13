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Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України

Укрзалізниця змінила маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів.

Уночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центрі України
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Рудоманов

Сьогодні вночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні. З міркувань безпеки ми змінили маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів.

Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін.

"Так, це привело до затримки цих поїздів. Найдовша затримка склала 7 год 23 хв. Але для нас зараз безпека – ключовий пріоритет", – зазначив він.

Керівник УЗ повідомив, що ніхто із пасажирів та залізничників у результаті обстрілу не постраждав. 

Нагадаємо, 8 квітня Росія вдарила ракетою "Точка-У" по залізничному вокзалу Краматорська. На уламках ракети було видно напис російською "За детей". Унаслідок обстрілу загинуло 57 людей, серед яких – п’ятеро дітей.

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