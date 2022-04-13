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Україна має негайно отримати статус кандидата на вступ до ЄС - Європейська народна партія

Україна своєю кров'ю підписала членство в ЄС.

Україна має негайно отримати статус кандидата на вступ до ЄС - Європейська народна партія
Фото: Depositphotos\julia_berezovska

Найбільша у Європарламенті фракція Європейської народної партії (ЄНП) вимагає від Євросоюзу надати Україні політичний захист. "Це включає негайний статус кандидата. Україна своєю кров'ю підписала членство в ЄС - надати його є нашою відповідальністю перед убитими українцями", - йдеться в повідомленні ЄНП у Twitter.

Таким чином ЄНС відреагувала на слова голови Представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса, який заявив, що Україна має шанс стати країною-кандидатом на членство в ЄС за кілька тижнів, можливо, вже в червні.

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