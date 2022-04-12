Росія здійснює глобальний наступ на права, – Блінкен

Авторитаризм у всьому світі загрожує правам людини та демократії, що особливо помітно, коли оскільки Росія продовжує атакувати Україну.

Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен, презентуючи щорічну доповідь з прав людини Держдепартаменту США, повідомляє Bloomberg.

У звіті за 2021 рік йдеться про те, що очолювані Росією сили на Донбасі брали участь у «незаконному або широкомасштабному заподіянні шкоди цивільному населенню, насильницьких викраденнях, катуваннях та фізичній розправі».

У звіті також містяться звинувачення на адресу Китаю, який здійснює «геноцид і злочини проти людства» щодо мусульманських уйгурів та представників інших етнічних і релігійних меншин у регіоні Сіньцзян. Згідно зі звітом, уряд займався незаконними ув’язненнями, примусовою стерилізацією, примусовими абортами та більш жорстким застосуванням політики щодо контролю народжуваності. Інші злочини проти уйгурів включали зґвалтування, катування та примусову роботу.

У звіті зазначено, що ув’язнення та катування активістів, правозахисників і журналістів мають загрозливий характер і не зменшуються у всьому світі, зокрема, у таких країнах як Росія, Китай, Північна Корея, Нікарагуа та Сирія. Також, мирні протестувальники, які домагаються змін у таких країнах, як Куба, Білорусь, Гонконг і Судан, страждають від зловживань з боку влади.

За словами Ентоні Блінкена, глобальний наступ на права людини особливо яскраво проявляється у війні Росії проти Україні.

«Це особливо актуально упродовж останніх тижнів, оскільки російські війська були відкинуті з міст, які вони окупували або оточили, і є докази їх широкого розповсюдження звірств, – сказав держсекретар США. – Ми бачимо, що залишає після себе цей приплив, що відступає. Тіла зі зв'язаними руками залишили на вулицях. Театри, вокзали, багатоквартирні будинки зруйновані з цивільними всередині. Ми чуємо це у свідченнях зґвалтованих жінок і дівчат, а також у благаннях мирних жителів, які вмирали від голоду і замерзали».