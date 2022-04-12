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Чехія передасть мільйон крон на оборону України та продуктів харчування на 18 млн гривень

Продукти передадуть внутрішньо переміщеним на захід України. 

Чехія передасть мільйон крон на оборону України та продуктів харчування на 18 млн гривень
Чеський бізнес зібрав кошти на оборону України
Фото: Посольство України в Празі в Facebook

Чехія надає зі свого резервного фонду Україні продукти харчування тривалого зберігання на суму понад 18 млн гривень. Це 20 тонн паштету, 16 тонн макаронів і майже 90 тонн сухого молока. 

Про це повідомили на сторінці Посольства України в Празі в Facebook

"Допомога буде направлена на підтримку українців, які змушені були залишити свої домівки й тимчасово перебувають у західних областях України", – зазначили в дипломатичному відомстві.

Чеський міністр сільського господарства Чехії Зденєк Некула у Twitter повідомив, що з проханням про допомогу в доставці продуктів до нього звернувся посол Євген Перебийніс.

"Я дуже радий, що нам у короткий період часу вдалося домовитися про конкретну допомогу людям, які змушені були залишити свої домівки й переїхати в західні області країни", – зазначив він.

Окрім того, чеський бізнес зібрав на підтримку оборони України мільярд чеських крон або 40 млн євро. Кошти збиралися на рахунок посольства України в Празі. 

Експерти Міноборони Чехії шукають техніку, яку Україна вимагає за зібрані гроші.

"Ми купуємо перш за все у чеських виробників, але ми купуємо і зі складів зброї по всьому світу", – сказав заступник секції промислової співпраці МОК Томаш Копечний.

Чеський бізнес зібрав кошти на оборону України
Фото: Посольство України в Празі в Facebook
Чеський бізнес зібрав кошти на оборону України
Чеський бізнес
Фото: Посольство Чехії в Facebook
Чеський бізнес

Найбільшим донором сьогодні є компанія Seznam CZ, яка підтримала армію на суму 100 мільйонів крон. 

Кожен, хто розуміє необхідність підтримки України в захисті від російської агресії, може надіслати гроші на рахунок Посольства України в Чехії за номером: 304452700/0300. 

Нагадаємо, що в березні на чеському благодійному аукціоні для України зібрали близько 30 млн крон. Чехія підтримує Україну гуманітарно, фінансово та символічно – днями там випустили колекційну банкноту Sláva Ukraině.

Усі кошти від продажу передадуть організації Post Bellum, яка збирає кошти для допомоги українцям.

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