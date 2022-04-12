Путін зневажливо ставиться до звірств російської армії в Україні, - канцлер Австрії

Карл Нехаммер полетів до Путіна обговорити мир і повернувся в песимістичному настрої.

Канцлер під час свого візиту до Бучі напередодні зустрічі із Путіним

Канцлер Австрії відвідав президента Росії Володимира Путіна в понеділок і повідомив, що він повернувся у песимістичному настрої щодо перспектив миру. Як пише The New York Times, канцлер Карл Нехаммер висловив побоювання, що Путін має намір зробити цю війну ще жорстокішою.

Карл Нехаммер став першим західним лідером, який особисто зустрівся з Путіним після вторгнення в Україну.

Канцлер Нехаммер розповів, що Путін відкинув звинувачення у військових злочинахі заявив, що вони були інсценовані Україною. За його словами, російські війська, очевидно, мобілізуються для широкомасштабного нападу на Донбас на сході України.

Наприкінці Путін сказав німецькому канцлеру: «Було б краще, якби це» — війна — «скоро закінчилася», — сказав пан Нехаммер. Але значення цих слів було неясним: вони могли і сигналізувати про те, що Путін готовий до подальших мирних переговорів , і про те, що він готує швидкий і жорстокий штурм на Донбасі.

«Ми не можемо мати ілюзій: президент Путін повністю прийняв логіку війни і діє відповідно, – сказав пан Нехаммер. – Ось чому я вважаю, що так важливо постійно зіштовхувати його з фактами війни».

За словами канцлера Австрії, він сказав російському президенту, що поки в Україні гинуть люди, «санкції проти Росії залишаться в силі і будуть посилюватися».

Нагадаємо, минулого тижня Нехаммер відвідував Київ, де зустрічався з Володимиром Зеленським. У ході візиту до України канцлер також відвідав Бучу. З головою Київської обласної військової адміністрації Олександром Павлюком і керівником гуманітарного напрямку Олексієм Кулебою вони побували на місці масового тимчасового поховання вбитих окупантами місцевих жителів.

Після візиту до України Нехаммер оголосив про намір полетіти до Путіна, щоб обговорити припинення війни.