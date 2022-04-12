Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Людмила Денісова: «Вони не такі, як ми, розумієте? Вони не будуть боротися за своє і своїх, як ми боремося зараз"
Людмила Денісова: «Вони не такі, як ми, розумієте? Вони не будуть боротися за своє і своїх, як ми боремося зараз"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
Крах Імрана Хана
Крах Імрана Хана
У найближчі дні можливий наступ військ РФ, - Генштаб
У найближчі дні можливий наступ військ РФ, - Генштаб
Священники УПЦ МП вимагають віддати патріарха Кирила під церковний трибунал
Священники УПЦ МП вимагають віддати патріарха Кирила під церковний трибунал
Зеленський: "Буде одна з найскладніших битв, техніки ворога буде в рази більше, ніж зараз"
Зеленський: "Буде одна з найскладніших битв, техніки ворога буде в рази більше, ніж зараз"
Сили спецоперацій знищили підрозділ кадировців, у якому було багато учасників масових убивств у Сирії
Сили спецоперацій знищили підрозділ кадировців, у якому було багато учасників масових убивств у Сирії
ГоловнаСвіт

Путін зневажливо ставиться до звірств російської армії в Україні, - канцлер Австрії

Карл Нехаммер полетів до Путіна обговорити мир і повернувся в песимістичному настрої.

Путін зневажливо ставиться до звірств російської армії в Україні, - канцлер Австрії
Канцлер під час свого візиту до Бучі напередодні зустрічі із Путіним
Фото: https://t.me/kyivoda

Канцлер Австрії відвідав президента Росії Володимира Путіна в понеділок і повідомив, що він повернувся у песимістичному настрої щодо перспектив миру. Як пише The New York Times, канцлер Карл Нехаммер висловив побоювання, що Путін має намір зробити цю війну ще жорстокішою.

Карл Нехаммер став першим західним лідером, який особисто зустрівся з Путіним після вторгнення в Україну.

Канцлер Нехаммер розповів, що Путін відкинув звинувачення у військових злочинахі заявив, що вони були інсценовані Україною. За його словами, російські війська, очевидно, мобілізуються для широкомасштабного нападу на Донбас на сході України.

Наприкінці Путін сказав німецькому канцлеру: «Було б краще, якби це» — війна — «скоро закінчилася», — сказав пан Нехаммер. Але значення цих слів було неясним: вони могли і сигналізувати про те, що Путін готовий до подальших мирних переговорів , і про те, що він готує швидкий і жорстокий штурм на Донбасі.

«Ми не можемо мати ілюзій: президент Путін повністю прийняв логіку війни і діє відповідно, – сказав пан Нехаммер. – Ось чому я вважаю, що так важливо постійно зіштовхувати його з фактами війни».

За словами канцлера Австрії, він сказав російському президенту, що поки в Україні гинуть люди, «санкції проти Росії залишаться в силі і будуть посилюватися».

Нагадаємо, минулого тижня Нехаммер відвідував Київ, де зустрічався з Володимиром Зеленським. У ході візиту до України канцлер також відвідав Бучу. З головою Київської обласної військової адміністрації Олександром Павлюком і керівником гуманітарного напрямку Олексієм Кулебою вони побували на місці масового тимчасового поховання вбитих окупантами місцевих жителів.

Після візиту до України Нехаммер оголосив про намір полетіти до Путіна, щоб обговорити припинення війни

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Читайте також