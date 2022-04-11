Канцлер Австрії заявив про проведення "прямих, відкритих і жорстких" переговорів із Путіним

Канцлер Австрії Карл Нехаммер після зустрічі в Росії з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що провів із ним "дуже прямі, відкриті та жорсткі перемовини".

Найважливішим посланням Нехаммера до Путіна стала негайна необхідність припинення війни, від якої програють обидві сторони. Про це з посиланням на заяви канцлера пише Suddeutsche Zeitung.

Нехаммер також згадав про воєнні злочини в Бучі та інших українських населених пунктах і наголосив, що всі винні мають бути притягнені до відповідальності.

Путін коментарів після зустрічі з канцлером ще не давав. Нехаммер став першим європейським лідером, який приїхав до Москви відтоді, як Росія пішла в повномасштабний наступ на Україну.

Минулого тижня Нехаммер відвідував Київ, де зустрічався з Володимиром Зеленським. У ході візиту до України канцлер також відвідав Бучу. З головою Київської обласної військової адміністрації Олександром Павлюком і керівником гуманітарного напрямку Олексієм Кулебою вони побували на місці масового тимчасового поховання вбитих окупантами місцевих жителів.

Після візиту до України Нехаммер оголосив про намір полетіти до Путіна, щоб обговорити припинення війни.