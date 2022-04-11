В України з’явився офіційний акаунт у LinkedIn

Україна отримала офіційне онлайн-представництво в соціальній мережі LinkedIn – linkedin.com/company/ukraine-ua. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Англомовна сторінка фокусуватиметься на роботі з професійною аудиторією – підприємцями, лідерами думок, журналістами, а також експатами та іноземцями в цілому.

Крім того, тепер спільнота українців у LinkedIn може позначити акаунт України як місце роботи та підкреслити своє українське походження.

“В умовах війни та гібридних загроз сторінка Ukraine.ua в LinkedIn, як і інші офіційні канали України, буде поширювати правду про війну, воєнні злочини РФ проти України та героїчну боротьбу за свободу в серці Європи”, – йдеться у повідомленні.

Сторінка також консолідуватиме міжнародну підтримку для посилення економічного та санкційного тиску на РФ, а також розповідатиме історії про українських підприємців та компанії під час війни.

“Сторінка України в LinkedIn – частина екосистеми цифрових каналів України для комунікації з міжнародною аудиторією, куди вже входять офіційний сайт України Ukraine.ua та однойменні профілі у Facebook, Instagram, Spotify та TikTok. Сьогодні ці канали просувають проукраїнські наративи — про Україну як країну свободи та гідності з тисячолітньою історією, унікальною культурною спадщиною, та її боротьбу на захисті європейських цінностей та безпеки світу”, – зазначили у МЗС.