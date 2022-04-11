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Естонія надала Україні 10 тонн допомоги для відновлення пошкоджених електромереж

Естонія допоможе відносити зруйновану інфраструктуру в Україні.

Естонія надала Україні 10 тонн допомоги для відновлення пошкоджених електромереж
Фото: Toomas Huik/postimees.ee

Естонія надіслала Україні понад 10 тонн аксесуарів для повітряних ліній електропередавання, щоб забезпечити безперебійну роботу українських електроенергетичних систем. Про це повідомляє Міністерство економіки та комунікації Естонії.

"Естонія відправила Міністерству енергетики України різноманітні аксесуари для повітряних ліній електропередавання для забезпечення безперебійної роботи українських електроенергетичних систем. Вантаж допомоги було зібрано у співпраці між державним сектором та Естонською асоціацією підрядників з електротехніки (EETEL)", - йдеться у повідомленні.

«Естонія всіляко допомагає Україні, яка зазнала нападів путінського режиму», - заявив міністр економіки та інфраструктури Тааві Аас. «Наразі в Україні знищується дуже багато інфраструктури. Ми допоможемо її відновити, тому що наявність електрики є основою та життєвою необхідністю. Велике спасибі Естонській асоціації електромонтажників, яка швидко приєдналася до підприємств та зробила значний внесок у допомогу Україні!».

В Україну вирушила партія вагою понад десять тонн, що складається переважно з високовольтних алюмінієвих проводів, контрольних кабелів та іншої арматури ПЛ.

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