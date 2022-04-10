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У другий тур виборів президента у Франції виходять Макрон та Ле Пен

Лідирує чинний президент Еммануель Макрон.

У другий тур виборів президента у Франції виходять Макрон та Ле Пен
Фото: EPA/UPG

У другий тур виборів президента у Франції вийшли Емманюель Макрон та Марін Ле Пен. Чинний президент випереджає свою конкурентку. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на екзит-пол Ifop-Fiducial, опублікований у виданні Le Figaro.

Відповідно до даних ексзит-полу, Макрон здобув 28,6% голосів виборців. Водночас, його конкурентка, ультраправа кандитатка та президентка партії "Національний фронт" Марін Ле Пен отримала 23,9% голосів.

Також на третьому місці, впритул до Ле Пен, опинився ультралівий кандидат від партії "Бунтівна Франція" Жан-Люк Меланшон. Він здобув 20,2% голосів.

Наступний тур виборів відбудеться 24 квітня. 

Нагадаємо, що у 2017 році Макрон переміг на виборах президента Франції. В другому турі його суперницею була також Марін Ле Пен.

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