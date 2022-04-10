Китай прискорив нарощування ядерного потенціалу на тлі напруги у відносинах із США

Китай цього року прискорив роботу над можливими ракетними шахтами в західному регіоні.

КНР прискорила нарощування свого ядерного потенціалу на тлі напруги у відносинах із США. Про це йдеться в матеріалі Wall Street Journal. Співрозмовники видання стверджують, що ядерні зусилля Китаю посилились задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Однак війна могла посилити рішення Китаю зробити більший акцент на розробці ядерної зброї. Китайські лідери бачать потужний ядерний потенціал як спосіб стримання США від втягування в потенційний конфлікт навколо Тайваню.

Зокрема, Китай цього року прискорив роботу над можливими ракетними шахтами в західному регіоні. Там можуть розміщуватись ракети з ядерними наконечниками, які здатні досягти Штатів, стверджують аналітики на основі супутникових знімків.

Люди, знайомі з думкою китайського керівництва, кажуть, що Пекін не вніс жодних коректив у ядерну політику країни в результаті подій в Україні. Міністерство оборони Китаю не відповіло на запит про коментар.

Нагадаємо, Пекін вважає острів Тайвань провінцією, що відділилася і повинна прийняти суверенітет Китаю. Країна ніколи не відмовлялася від застосування сили для досягнення цієї мети.

За останні два роки Китай посилив військовий та дипломатичний тиск на Тайвань, уряд якого заявляє, що хоче миру, але захищатиме острів у разі нападу.

Тайвань є найважливішим і найчутливішим питанням у відносинах Китаю з Вашингтоном, які також напружені через торговельні суперечки та суперечки у питаннях прав людини.