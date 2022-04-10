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НАТО готує плани на випадок вторгнення РФ, – Столтенберг

Альянс планує укріпити східноєвропейські рубежі. 

НАТО готує плани на випадок вторгнення РФ, – Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

НАТО розробляє плани, які дозволять відбити атаки Росії у разі її агресії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє The Telegraph.

"Зараз ми попросили наше військове командування надати варіанти того, що ми називаємо перезавантаженням, довгостроковою адаптацією НАТО", – зазначив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

За його словами, постійна військова присутність на кордонах НАТО є одним із вирішень проблеми.

Як зазначає видання, відповідно до нових планів на східних рубежах Альянсу буде сформована потужна військова присутність НАТО, яка матиме змогу протистояти потенційному вторгненню. 

План може бути розглянутий та ухвалений на саміті Альянсу у червні.

Нині на східних кордонах НАТО розміщується 40 тис. військовослужбовців, що майже в 10 разів перевищує кількість військ Альянсу до початку збройної агресії РФ проти України.

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