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Єврокомісія виділить €1 млрд на підтримку України та країн, що приймають українських біженців

600 млн підуть до України.

Єврокомісія виділить €1 млрд на підтримку України та країн, що приймають українських біженців
Фото: twitter.com/vonderleyen

Європейська комісія виділить 1 мільярд євро на підтримку України та країн, які приймають українських біженців. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Reuters.

«600 мільйонів із них підуть до України, до української влади та частково до ООН», – сказала фон дер Ляєн на заході зі збору коштів Stand Up For Ukraine (Вставаймо за Україну) для України у Варшаві.

«І 400 мільйонів євро підуть прикордонним державам, які роблять таку видатну роботу та допомагають біженцям, які прибувають», – сказала вона.

Нагадаємо, сьогодні у Польщі відбувся благодійний захід Stand Up For Ukraine, під час якого президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не може добрати слів, щоб описати жах, який вона побачила у Бучі, перебуваючи з візитом в Україні напередодні.

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