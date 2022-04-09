​YouTube заблокував канал Держдуми РФ, Захарова у відповідь натякнула на закриття сервісу в країні

Росіянам дивитися трансляції на ізольованому RuTube та ВКонтакті.

Відеохостинг YouTube заблокував канал акаунт каналу "Дума ТВ", який висвітлює роботу російського парламенту.

Про це повідомила Держдума РФ у Telegram-каналі.

Зазначається, що у "Дума ТВ" було понад 145 тис. підписників, а відео мали понад 100 млн переглядів.

"Ми ділилися з вами ексклюзивними коментарями депутатів, трансляціями пленарних засідань та нашими програмами", - пожалілися в російському парламенті.

Але після цього зазначили, що "були готові до цього" і запропонували росіянам дивитися трансляції на ізольованому RuTube, а також ВКонтакті та Telegram.

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова закликала росіян готуватися до блокування сервісу на території всієї країни.

"Судячи з усього, YouTube собі вирок підписав. Зберігайте контент, перекидайте на російські платформи. І якомога швидше", - написала Захарова в Telegram.

Нагадаємо, сьогодні Росія заблокувала на YouTube пісню “Хотят ли русские войны”, бо коментарі під відеороликом засуджували війну Росії проти України.

Як відомо, YouTube блокує канали російських державних попагандистських ЗМІ у всьому світі. Тому питання блокування відеохостингу було лише питанням часу. "Роскомсвобода" повідомляла про можливий початок блокування YouTube ще 2 березня. Також тоді зазначалося, що РФ блокує соціальну мережу Instagram – через "поширення насильницьких закликів щодо росіян та російської армії".

Раніше YouTube видалив два канали російського пропагандиста Соловйова. У березні минулого року YouTube позначив російський пропагандистський фільм про Крим як "неприйнятний та образливий".