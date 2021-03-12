СБУ перевірить депутатів, які голосували за "Харківські угоди"
СБУ перевірить депутатів, які голосували за "Харківські угоди"
Как Украина формирует антироссийскую коалицию в ООН
Как Украина формирует антироссийскую коалицию в ООН
ОАСК незаконно передав у приватне користування одне з найбільших родовищ літієвих руд
ОАСК незаконно передав у приватне користування одне з найбільших родовищ літієвих руд
Британський штам COVID-19 смертоносніший за попередні на 64%, - дослідження
Британський штам COVID-19 смертоносніший за попередні на 64%, - дослідження
Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв приїхав в Україну
Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв приїхав в Україну
Силовики проводять масштабну спецоперацію на об'єктах Glusco, - ЗМІ
Силовики проводять масштабну спецоперацію на об'єктах Glusco, - ЗМІ
Данія, Норвегія та Ісландія призупиняють щеплення вакциною AstraZeneca (оновлено)
Данія, Норвегія та Ісландія призупиняють щеплення вакциною AstraZeneca (оновлено)
СБУ викрила оборудку з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів через АЗС Glusco
СБУ викрила оборудку з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів через АЗС Glusco
Вантажне судно з українським екіпажем затонуло біля Румунії, МЗС оприлюднило список врятованих (оновлено)
Вантажне судно з українським екіпажем затонуло біля Румунії, МЗС оприлюднило список врятованих (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

​YouTube позначив російський пропагандистський фільм про Крим як "неприйнятний та образливий"

Щоб його подивитися, користувачі мають підтвердити, що ознайомилися із попередженням.

​YouTube позначив російський пропагандистський фільм про Крим як "неприйнятний та образливий"
Фото: mojevijesti.ba

Відеохостинг YouTube визначив російський пропагандистський фільм "Крим. Шлях на Батьківщину" як "неприйнятний та образливий для деяких аудиторій".

Наразі при спробі відтворити відео на ньому з'являється напис "Учасники спільноти YouTube відзначили це відео як неприйнятне або образливе для деяких аудиторій".

Щоб подивитися фільм, користувачі мають підтвердити, що ознайомилися з цим попередженням.

Нагадаємо, пропагандистський фільм "Крим. Шлях на Батьківщину" Росія зняла у 2015 році. Він присвячений річниці окупації українського півострова. При цьому у фільм увійшли два інтерв'ю президента країни-агресора Володимира Путіна. Зокрема, президент РФ говорив, що під час анексії українського півострова був готовий застосувати навіть ядерну зброю, якби знадобилося.

Путін також розповів, що особисто займався подіями в Криму в лютому-березні 2014 року, які закінчилися окупацією півострова.

Тодішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству юстиції направити фільм у Гаазький трибунал. Українське МЗС назвало цю картину явкою з повинною.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також