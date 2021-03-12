​YouTube позначив російський пропагандистський фільм про Крим як "неприйнятний та образливий"

Щоб його подивитися, користувачі мають підтвердити, що ознайомилися із попередженням.

Відеохостинг YouTube визначив російський пропагандистський фільм "Крим. Шлях на Батьківщину" як "неприйнятний та образливий для деяких аудиторій".

Наразі при спробі відтворити відео на ньому з'являється напис "Учасники спільноти YouTube відзначили це відео як неприйнятне або образливе для деяких аудиторій".

Щоб подивитися фільм, користувачі мають підтвердити, що ознайомилися з цим попередженням.

Нагадаємо, пропагандистський фільм "Крим. Шлях на Батьківщину" Росія зняла у 2015 році. Він присвячений річниці окупації українського півострова. При цьому у фільм увійшли два інтерв'ю президента країни-агресора Володимира Путіна. Зокрема, президент РФ говорив, що під час анексії українського півострова був готовий застосувати навіть ядерну зброю, якби знадобилося.

Путін також розповів, що особисто займався подіями в Криму в лютому-березні 2014 року, які закінчилися окупацією півострова.

Тодішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству юстиції направити фільм у Гаазький трибунал. Українське МЗС назвало цю картину явкою з повинною.