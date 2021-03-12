На вулицях Києва та інших міст України встановили сітілайти для людей, які хочуть сфотографуватися з тваринами. Таким чином зоозахисники закликають громадян не потурати тим, хто експлуатує тварин для фото, а замість цього робити знімки із сітілайтами.

Про це повідомляє організація UAnimals у фейсбуці.

"Хочеш сфоткатися з тваринкою? Сфоткайся біля сітілайта UAnimals! У новому кампейні ми вирішили допомогти людям, які так хочуть мати напам’ять фото з тваринкою. Допомогти їм зробити це гуманно, не експлуатуючи живе створіння!" - йдеться в повідомленні.

Активісти організації після численних рейдів визначили, де саме фотопослуги з тваринами мають найбільший попит, а потім установили сітілайти з тими тваринами, яких там найчастіше експлуатують: від мавп і поні до голубів та змій.

На сьогодні сітілайти UAnimals можна побачити в Києві, Львові, Одесі, Миколаєві, Кропивницькому, Івано-Франківську, Рівному, Сумах, Хмельницькому, Харкові, Черкасах і Чернівцях.

"Не експлуатуйте тварин, експлуатуйте наші сітілайти!" - наголосили в організації.

Фото: UAnimals

Фото: UAnimals

Фото: UAnimals

Нагадаємо, у січні минулого року МОЗ доопрацювало проєкт постанови про заборону випробувань косметики на тваринах.

У вересні 2019 року уперше в Україні суд заборонив цирку використовувати тварин через умови їх утримання. Раніше київський суд заборонив у столиці пересувні цирки-шапіто з тваринами.