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Окупанти в Криму провели рейди в помешканнях “свідків Єгови”

Силовики прийшли з обшуками щонайменше у 9 будинків. Чотири людини затримані для допиту.

Російські силовики в окупованому Криму 11 березня провели обшуки в помешканнях учасників релігійного об’єднання “свідки Єгови”.

Про це повідомляє пресслужба російського відділення “Свідків Єгови”.

Силовики прийшли з обшуками щонайменше у 9 будинків в Ялті. Чотири людини затримані для допиту, одного з них силовики відвезли до Сімферополя, повідомляє організація.

“За попередніми даними, причиною рейду стала нова кримінальна справа “про фінансування екстремістської організації”. Обшуки санкціонував суддя Київського районного суду Сімферополя Віктор Крапко. Подробиці з'ясовуються”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час обшуку у 42-річного Тараса Кузьо вилучили всю електронну техніку і велику суму грошей. Силовики виламали двері, не чекаючи, поки господар їх відкриє. Раніше в помешканні чоловіка вже двічі проводили обшук. Тоді силовики шукали зв'яок з Артемом Герасимовим, Свідком Єгови, який пізніше був засуджений на 6 років колонії за участь в організації.

Після окупації Криму в 2014 році Росія всупереч Женевській конвенції поширила на півострів дію свого законодавства. За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, це поставило поза законом, зокрема, близько 8000 вірян церкви "Свідки Єгови”. Утисків на півострові зазнає також громада Православної церкви України. В МЗС України фіксують також тиск на кримських татар і членів мусульманської громади Криму.

Нагадаємо, у червні суд в Криму замінив свідкові Єгови штраф на шість років ув'язнення.

У 2017 році російський Верховний суд визнав "Свідків Єгови" екстремістською релігійною організацією і заборонив її діяльність. Після окупації представників цього віросповідання почали переслідувати в Криму. 

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