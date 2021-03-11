У Польщі затримали українського далекобійника, який під час руху випив пляшку горілки

На автостраді поблизу польського Кракова 32-річного водія львівської транспортної компанії затримали п’яним за кермом вантажівки.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

До поліції звернулися інші водії, які їхали цією дорогою і помітили дивну траєкторію руху вантажівки з українськими номерами.

Як повідомила місцева поліція, інцидент трапився, 9 березня. Близько полудня черговий комісаріату дорожньої поліції Кракова почав отримувати дзвінки від водіїв. Очевидці повідомляли, що автострадою А4 їде вантажівка Volvo під керуванням нетверезого водія. На трасу відразу ж виїхав патруль, який і зупинив вантажівку яка "їхала від смуги до смуги".

"За кермом сидів 32-річний громадянин України. Поліцейські обстежили його на алкотестері. Перше обстеження о 12:45 показало 3,46 проміле (1,65 мг/л), останнє обстеження, проведене о 13:59, засвідчило 3,65 проміле", – йдеться у повідомленні на сайті поліції Малопольського воєводства.

Такий результат у 18 разів перевищує норму алкоголю в організмі.

У кабіні поліцейські знайшли порожню пляшку від горілки. Водій зізнався, що випив її за кермом.

10 березня чоловіка допитали і передали справу до суду, який заборонив йому упродовж шести місяців керувати транспортними засобами на території Польщі, а також оштрафував на 6000 злотих (понад 43 тис. грн).

Нагадаємо, 31 січня в Києві затримали водія напідпитку, КАМАЗ якого застряг у снігу.

24 лютого голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав ухвалений парламентом законопроєкт, що підвищує штрафи за порушення дорожнього руху.

Штраф за керування автомобілем у нетверезому стані становитиме 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік, а за повторне впродовж року - 34 тис. грн з позбавленням водійських прав на три роки, за третій випадок протягом року - 51 тис. грн з позбавленням водійських прав на 10 років із конфіскацією автомобіля.