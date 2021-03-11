ДТП автобуса у Польщі: 21 українець залишається в лікарні, двоє - у тяжкому стані

Кілька постраждалих готуються до перевезення в Україну до кінця наступного тижня.

Станом на 11 березня у лікарнях Підкарпатського воєводства на півдні Польщі залишається ще 21 українець, який постраждав у ДТП автобуса 6 березня, двоє з них - у тяжкому стані.

Про це повідомив генконсул України у Любліні Василь Павлюк, передає Укрінформ.

"Напередодні з лікарні виписано одного чоловіка. Зараз у лікарнях перебуває ще 21 людина, двоє з яких залишаються у тяжкому стані", - повідомив Павлюк.

Він додав, що виписаний чоловік вирішив не їхати в Україну, а повернутися до родини, яка перебуває в Польщі.

За словами українського дипломата, ще 3-4 постраждалих готуються до перевезення в Україну до кінця наступного тижня. Вони не можуть пересуватися самотужки, тому їх потрібно перевозити в Україну каретами швидкої допомоги. Генконсул пояснив, що життю нічого не загрожує, але вони потребуватимуть тривалого лікування і подальшої тривалої реабілітації. Зараз вирішується питання щодо їх перевезення в Україну.

Також Павлюк поінформував, що похоронна фірма завершує збір усіх документів для вивезення тіл п’яти загиблих українців додому.

"Тіла п’ятьох українців планують вивозити двома катафалками завтра. Якщо до завтра не вдасться підготувати всі документи, то відправку тіл буде відкладено до понеділка", - сказав генконсул.

Він уточнив, що двох загиблих жінок перевезуть до Кривого Рогу, третю - до Одеси, а двох померлих чоловіків - до Шепетівки та Тернополя відповідно.

Як повідомляли, ДТП з українським автобусом сталася у ніч на 6 березня поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням "Познань - Херсон", в якому перебували 57 осіб, у тому числі двоє водіїв, перекинувся, з'їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице. Унаслідок катастрофи п’ять людей загинули, 35 потрапили до лікарень. Того ж дня ввечері група з 24 українців, які потрапили в аварію, вирушила додому.