ОБСЄ за минулу добу нарахувала понад 150 порушень "тиші" на Донбасі

Поблизу Троїцького Луганської області в напрямку безпілотника СММ ОБСЄ стріляли зі стрілецької зброї.

Протягом минулої доби, 9 березня, СММ ОБСЄ нарахувала понад 150 фактів порушення режиму припиненн вогню взоні проведення ООС.

Про це йдеться у щоденному звіті організації.

Зокрема, в Донецькій області СММ зафіксувала 128 порушень режиму припинення вогню. За день до того, 8 березня, в області зафіксовано 105 таких порушень.

В Луганській області місія зафіксувала 26 порушень режиму припинення вогню. За попередній звітний період в області зафіксовано 20 таких порушень.

"Поблизу Троїцького у Луганській області в напрямку БПЛА СММ малого радіусу дії стріляли зі стрілецької зброї", - повідомляється у звіті.

Нагадаємо, за даними штабу ООС 9 березня незаконні збройні формування 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. У результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав бойове ураження.