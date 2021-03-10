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ОБСЄ за минулу добу нарахувала понад 150 порушень "тиші" на Донбасі

Поблизу Троїцького Луганської області в напрямку безпілотника СММ ОБСЄ стріляли зі стрілецької зброї.

ОБСЄ за минулу добу нарахувала понад 150 порушень "тиші" на Донбасі
Фото: Макс Левин

Протягом минулої доби, 9 березня, СММ ОБСЄ нарахувала понад 150 фактів порушення режиму припиненн вогню взоні проведення ООС.

Про це йдеться у щоденному звіті організації. 

Зокрема, в Донецькій області СММ зафіксувала 128 порушень режиму припинення вогню. За день до того, 8 березня, в області зафіксовано 105 таких порушень.

В Луганській області місія зафіксувала 26 порушень режиму припинення вогню. За попередній звітний період в області зафіксовано 20 таких порушень.

"Поблизу Троїцького у Луганській області в напрямку БПЛА СММ малого радіусу дії стріляли зі стрілецької зброї", - повідомляється у звіті.

Нагадаємо, за даними штабу ООС 9 березня незаконні збройні формування 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. У результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав бойове ураження.

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