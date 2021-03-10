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На Рівненщині власниця турагенції видавала клієнтам фальшиві довідки про відсутність ковіду для виїзду за кордон

Поліцейські розслідують протиправну діяльність 31-річної мешканки Костополя.

На Рівненщині власниця турагенції видавала клієнтам фальшиві довідки про відсутність ковіду для виїзду за кордон

На Рівненщині поліцейські викрили власницю турагенції у підробленні довідок про відсутність коронавірусу.

Правоохоронці встановили, що свою протиправну діяльність власниця турфірми розгорнула ще у жовтні торік, інформує пресцентр МВС.

За допомогою бланків, які знайшла в мережі Інтернет та використовуючи відповідне програмне забезпечення для їх заповнення, 31-річна жителька міста Костопіль за 400-500 гривень продавала фальшиві довідки про відсутність захворювання на COVID-19 особам, які виїжджали за кордон.

Під час обшуку в офісі турагенції правоохоронці виявили та вилучили банківські картки, оргтехніку, засоби зв’язку, блокноти з "чорновими" записами та 30 бланків довідок про відсутність захворювання на коронавірусну інфекцію.

Слідчі дії тривають. За результатами призначених у кримінальному провадженні експертиз вирішуватиметься питання про повідомлення костопільчанці про підозру.

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