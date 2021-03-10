За добу в Україні зафіксували 6 377 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксували 6 377 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 309 дітей та 263 медпрацівники.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 1 904 особи. 219 пацієнтів померли. Одужали - 5 687 осіб. За добу було здійснено 64 126 тестувань, зокрема методом ПЛР – 33 904, методом ІФА – 15 116, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 106).
За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 416 438 осіб, одужало – 1 204 916. Від ускладнень захворювання померли 27 423 людини.
Всього було здійснено 7 188 346 ПЛР-тестувань.
Найбільша кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстрована у м. Київ (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.
Статистика у регіонах:
- м. Київ – 644 випадки;
- Вінницька область – 575 випадків;
- Волинська область – 125 випадків;
- Дніпропетровська область – 226 випадків;
- Донецька область – 118 випадків;
- Житомирська область – 141 випадок;
- Закарпатська область – 399 випадків;
- Запорізька область – 218 випадків;
- Івано-Франківська область – 502 випадки;
- Київська область – 320 випадків;
- Кіровоградська область – 31 випадок;
- Луганська область – 74 випадки;
- Львівська область – 523 випадки;
- Миколаївська область – 229 випадків;
- Одеська область – 586 випадків;
- Полтавська область – 153 випадки;
- Рівненська область – 173 випадки;
- Сумська область – 50 випадків;
- Тернопільська область – 148 випадків;
- Харківська область – 270 випадків;
- Херсонська область – 6 випадків;
- Хмельницька область – 152 випадки;
- Черкаська область – 151 випадок;
- Чернівецька область – 533 випадки;
- Чернігівська область – 30 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Також за добу було вакциновано 4 362 особи. Всього выд початку кампанії щеплення (першу дозу) отримали 23 480 осіб.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область – 330 щеплень;
- Волинська область – 160 щеплень;
- Дніпропетровська область – 260 щеплень;
- Донецька область – 660 щеплень;
- Житомирська область – 50 щеплень;
- Закарпатська область – 90 щеплень;
- Запорізька область – 60 щеплень;
- Івано-Франківська область – 72 щеплення;
- Київська область – 320 щеплень;
- Кіровоградська область – 140 щеплень;
- Луганська область – 220 щеплень;
- Львівська область – 140 щеплень;
- м. Київ – 100 щеплень;
- Миколаївська область – 70 щеплень;
- Одеська область – 180 щеплень;
- Полтавська область – 230 щеплень;
- Рівненська область – 110 щеплень;
- Сумська область – 80 щеплень;
- Тернопільська область – 180 щеплень;
- Харківська область – 130 щеплень;
- Херсонська область – 150 щеплень;
- Хмельницька область – 110 щеплень;
- Чернівецька область – 40 щеплень;
- Чернігівська область – 90 щеплень.
- Черкаська область – 390 щеплень.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (660 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (3 134 щеплення), найменша – у Сумській області (430 щеплень).
Нагадаємо, на Закарпатті лікарі заявили про критичну ситуацію із заповненістю ліжок для хворих на ковід.
24 лютого в Україні почалася кампанія з вакцинації. 1 березня першим з українських чиновників вакцинувався міністр охорони здоров'я Максим Степанов. 2 березня щеплення від ковіду отримав президент Володимир Зеленський. Також серед вакцинованих – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків і начальник Прикордонної служби Сергій Дейнеко.
Водночас, голова МОЗ вважає,що на комерційному ринку вакцина від COVID-19 може з'явитися не раніше літа-осені.