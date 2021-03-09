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В Естонії запроваджують місячний локдаун через спалах COVID-19

Питання про пом'якшення обмежень уряд розгляне через місяць.

В Естонії запроваджують місячний локдаун через спалах COVID-19
Фото: EPA/UPG

Влада Естонії з 11 березня запроваджує на території країни локдаун тривалістю не менше одного місяця у зв'язку з поширенням “британського” штаму коронавірусу.

Про це заявила прем'єр Естонії Кая Каллас, повідомляє ERR.

Згідно з оприлюдненим планом, естонський локдаун передбачатиме перехід на дистанційне навчання, закриття місць масового скупчення людей, таких як непродовольчі магазини й ресторани, заборону розваг на свіжому повітрі та масових заходів.

Питання про пом'якшення обмежень уряд розгляне через місяць. При ухваленні рішення будуть враховані показники захворюваності та завантаженості лікарень. 

“Ми поки що не навчилися жити з цим вірусом так, щоб ми могли якомога безпечніше вести звичайне життя, тому масштабні закриття необхідні. Сподіваємося в період локдауну максимально зосередитися на вакцинації, щоб захистити якомога більше людей від ризику хвороби”, - повідомила прем'єр-міністр.

"Британський" штам коронавірусу більш заразний. У ВООЗ не виключають, що він може стати основним у Європі.

На минулому тижні перші випадки "британського" штаму підтвердили в Україні.

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