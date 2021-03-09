У Китаї запустили "паспорти здоров'я" для туристів

Сертифікат показує результати тестів на РНК коронавірусу та антитіла IgG, а також наявність або відсутність щеплення.

Китайський месенджер Wechat офіційно запустив міні-програму з китайською версією міжнародного сертифікату здоров'я для мандрівників.

Про це повідомило консульське управління при МЗС КНР, передає "Інтерфакс-Україна".

"У недалекому майбутньому китайська версія міжнародного сертифікату здоров'я для туризму сприятиме здоровому, безпечному та впорядкованому спілкуванню людей із різних країн і стане надійною гарантією для китайських громадян, які подорожують світом", - йдеться у повідомленні відомства у Wechat.

Сертифікат показує результати тестів на РНК коронавірусу та антитіла IgG, а також наявність або відсутність щеплення. Цю інформацію може отримати будь-яке іноземне відомство охорони здоров'я, зчитавши QR-код. За бажання сертифікат можна роздрукувати.

Схожі технології у Китаї вже застосовувалися. Так, "коди здоров'я" з'явилися у країні ще минулого року, щоб стримати поширення коронавірусу. QR-код, який можна було отримати в електронному гаманці або застосунку, використовувався для пропуску на роботу, в громадські місця або в транспорт.

В Україні поки що всіх щеплених заноситимуть в електронну систему охорони здоров’я. Коли на міжнародному рівні запровадять обов’язкові паспорти вакцинації, українські лікарі зможуть оперативно видати довідку про щеплення.

Нагадаємо, ВООЗ виступила проти "паспортів вакцинації". В організації вважають, що вимагати щеплення у людей, які не можуть його зробити, несправедливо.