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Депутат Бундестагу склав мандат через скандал із закупівлею масок

"Щоб відвернути подальшу шкоду від моєї партії, я негайно відмовляюся від мандата".

Депутат Бундестагу склав мандат через скандал із закупівлею масок
Фото: EPA/UPG

Депутат Бундестагу, представник правлячої партії Християнсько-демократичний союз Ніколас Льобель склав мандат через скандал із закупівлею медичних масок.

"Щоб відвернути подальшу шкоду від моєї партії, я негайно відмовляюся від мандата в Бундестазі", - цитує депутата "Німецька хвиля".

Льобель, фірма якого отримала комісію в розмірі 250 тисяч євро за посередництво між постачальником китайських захисних масок та двома приватними компаніями, визнав помилковість таких дій.

Інший фігурант скандалу Ґеорґ Нюсляйн з Християнсько-соціального союзу поки що мандат не склав. Проте він оголосив про свій вихід із фракції ХДС/ХСС і пообіцяв, що не виставлятиме свою кандидатуру на виборах до Бундестагу у вересні.

Прокуратура Мюнхена розслідує його дії через підозру у корупції.

За даними ЗМІ, фірма, пов'язана з Нюсляйном, отримала 650 тисяч євро комісійних за посередництво в закупівлі масок.

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