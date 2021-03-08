МОК відмовився визнати сина Лукашенка головою олімпійського комітету Білорусі

Віктора Лукашенка не пустять на Олімпіаду.

Міжнародний олімпійський комітет відмовився визнати обрання Віктора Лукашенка, сина Олександра Лукашенка, новим президентом Національного олімпійського комітету Білорусі.

Про це йдеться на сайті МОК.

Віктору Лукашенку буде заборонено відвідувати будь-які заходи МОК, включаючи Олімпійські ігри.

Також МОК вирішив зберегти решту тимчасових санкцій проти олімпійського комітету Білорусі, які було введено 7 грудня 2020 року. Серед них - зупинка будь-якої фінансової допомоги, крім стипендіальних виплат спортсменат і виплат, пов'язаних з підготовкою до Олімпіади.

МОК не збирається запрошувати і надавати акредитацію білоруським чиновникам на Олімпійські ігри.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року Міжнародний олімпійській комітет заборонив Олександру Лукашенку відвідувати заходи МОК, в тому числі Олімпійські ігри.

Таке рішення було прийнято через переслідування спортсменів за політичними мотивами.

В кінці лютого 2021 року Лукашенко склав повноваження президента олімпійського комітету Білорусі. Замість нього на цю посаду обрали його 45-річного сина Олександра.

Лукашенко є правителем Білорусі де-факто, але світова спільнота не визнає його легітимність як президента через фальсифікації на останніх виборах. Україна також відмовилась визнати президентські повноваження Лукашенка.