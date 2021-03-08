Меган Маркл у інтерв'ю Опрі заявила, що члени королівської родини обговорювали колір шкіри її сина

Іще під час вагітності у Букінгемьскому палаці заговорили про те, що Арчі не матиме титула і не буде наділений охороною.

Герцогиня Сассекська, акторка і дружина принца Гаррі Меган Маркл повідомила, що під час її вагітності сином Арчі члени королівської родини "обговорювали та непокоїлися, наскільки темною буде його шкіра після народження".

Про це жінка повідомила у спільній з принцем Гаррі бесіді легендарній інтерв'юерці Опрі Уінфрі, уривки з якої оприлюднило BBC.

"У місяці, коли я була вагітна, у той період, ми мали розмови про те, що він не буде забезпечений охороною, він не отримає титул, і також розмови і занепокоєння щодо того, наскільки темною може бути його шкіра після народження", - зазначила Маркл.

Вона не відповіла на питання, хто вів ці розмови і зазначила, що про це їй повідомив її чоловік. За словами Меган Маркл, про колір шкіри Арчі члени королівської родини говорили з принцем Гаррі кілька разів.

Принц підтвердив факт того, що такі розмови були, але сказав, що ніколи не розкаже деталі про це, пише CNN.

Маркл також розповіла про те, що мала думки про суїцид на тлі ізоляції під час життя у королівській родині. Водночас герцогиня зазнчали, що королева Єлизавета II була гостинною, але Маркл майже не отримувала якихось настанов чи підтримки.

Пара також поділилася, що цього літа очікує на народження доньки.

Нагадаємо, що британський принц Гаррі і американська актриса Меган Маркл одружилися в травні 2018 року. Через рік у герцога і герцогині Сассекської народився хлопчик - Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор.

Принц Гаррі і Меган Маркл припинили виконувати обов'язки членів британської королівської сім'ї з 1 квітня 2020 року. Щоб отримати право переїхати у США, працювати і займатися підприємницькою діяльністю, їм довелося відмовитися від королівських титулів, держфінансування і торгової марки Sussex Royal.

Після укладення договору з відеосервісом Netflix Гаррі і Меган досягли фінансової незалежності від королівської сім'ї.