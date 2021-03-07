У США хочуть створити спеціальну групу з протидії масштабним кібератакам

Адміністрація президента США Джо Байдена може сформувати цільову групу для боротьби з масштабними кібератаками, "пов'язаними з Китаєм".

Про це пише interfax.com.ua з посиланням на ЗМІ.

Цільова група або "Об'єднана координаційна група" (UCG) – це міжвідомча структура, створення якої ініціювали, зокрема, Рада національної безпеки, в яку входять ФБР і Агентство кібербезпеки і інфраструктурної безпеки (CISA).

За оцінками, від "китайських" кібератак лише у США постраждало щонайменше 30 тисяч клієнтів, а у світі – 250 тисяч, хоча ці цифри можуть зрости.

Зазначимо, Адміністрація Байдена б'є на сполох з приводу серії недавніх кібератак, про які компанія Microsoft заявила на цьому тижні

"Це активна загроза. Всі, хто керує цими серверами – держава, приватний сектор, наукові кола – повинні діяти зараз, щоб виправити становище", – заявила прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі.

Радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван раніше повідомив у своєму твіттері, що уряд відстежує повідомлення про те, що американські аналітичні центри і "оборонно-промислові бази", можливо, були скомпрометовані атакою.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив журналістам, що міністерство оборони зараз перевіряє, чи не є відомство вразливим.

Нагадаємо, для атак, які розпочалися, можливо, ще торік, використовували поштовий сервіс Microsoft Exchange. Компанія випустила оновлення, але ним скористалося наразі лише 10% користувачів. Зломи при цьому продовжуються.

У Microsoft спочатку заявили, що атаки були “обмежені і цільові”, а потім відмовилася коментувати масштаб проблеми, зазначивши, що працює з урядовими агентствами та компаніями для відновлення безпеки клієнтів.