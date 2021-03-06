Хакери атакували понад 20 тис. організацій у США

Постраждали також десятки тисяч організацій у Європі та Азії.

У США понад 20 тисяч організацій зазнали хакерської атаки, так само як десятки тисяч організацій у країнах Азії та Європи.

Про це пише reuters.com з посиланням на власні джерела.

Для атак, які розпочалися, можливо, ще торік, використовували поштовий сервіс Microsoft Exchange. Компанія випустила оновлення, але ним скористалося наразі лише 10% користувачів. Зломи при цьому продовжуються.

Компанія спочатку заявила, що атаки були “обмежені і цільові”, а потім відмовилася коментувати масштаб проблеми, зазначивши, що працює з урядовими агентствами та компаніями для відновлення безпеки клієнтів.

Всі постраждалі, схоже, використовували веб-версії поштового клієнта “Outlook” і розміщували їх на своїх комп'ютерах, а не у “хмарах”. Це дозволило багатьом компаніям і федеральним урядовим установам уникнути атак. При цьому постраждали низка міських адміністрацій, кредитних спілок та малих підприємств.

Прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі заявила журналістам, що вразливості, виявлені у серверах Microsoft, були “значними” і “могли мати далекосяжні наслідки”.

“Ми стурбовані великою кількістю жертв”, – сказала Псакі.

Влада США підозрює, що атаки координує Китай, однак китайська влада звинувачення відкидає.

Нагадаємо, корпорація Microsoft повідомила 60 клієнтів про те, що їх дані, ймовірно, були скомпрометовані в результаті хакерської атаки на компанію-розробника програмного забезпечення SolarWinds. Цей злам пов’язують з розвідкою РФ.