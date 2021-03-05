США та ЄС домовилися координувати політику щодо України та РФ

Байден висловив свою підтримку Європейському Союзу та та висловив намір відновити та активізувати партнерство США та ЄС.

Президент США Джо Байден провів телефонні переговори з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час бесіди сторони домовилися координувати свою політику стосовно України та РФ.

Про це йдетьсяу повідомленні на сторінці Білого дому за підсумками розмови.

Байден висловив свою підтримку Європейському Союзу та та висловив намір відновити та активізувати партнерство США та ЄС.

Сторони домовились на чотири місяці призупинити дію тарифів, пов'язаних із суперечками у Всесвітній торговій організації (СОТ), та працювати над вирішенням суперечок у СОТ.

Вони обговорили важливість тісного співробітництва США та ЄС для стримування пандемії COVID-19 та підвищення глобальної безпеки в галузі охорони здоров'я, досягнення стійкого глобального економічного відновлення, подолання кліматичної кризи та зміцнення демократії.

“Лідери також домовились про координацію з питань, що становлять спільний інтерес, зокрема Китаю, Росії, Білорусі, України та Західних Балкан”, - йдеться повідомленні.

Нагадаємо, 3 березня Байден розпорядився продовжити режим надзвичайної ситуації в країні, оголошений у виконавчому наказі стосовно України, що передбачає подальше застосування санкцій щодо Росії.