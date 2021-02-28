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У США арештували щонайменше 280 учасників штурму Капітолію

Обвинувачення винесли 300 особам.

У США арештували щонайменше 280 учасників штурму Капітолію
Фото: EPA/UPG

У США висунили федеральні звинувачення понад 300 учасникам штурму Капітолію 6 січня, щонайменше 280 осіб заарештували.

Про це пише thehill.com з посилання на Міністерство юстиції.

“Розслідування просувається з безпрецедентною швидкістю і масштабом, і це правильно. Винні мають бути притягнуті до відповідальності, і вони будуть”, – заявив журналістам виконуючий обов'язки заступника генерального прокурора Джон Карлін.

У заворушеннях брали участь кілька ультраправих угруповань, серед них "Proud Boys" та "Three Percenters".

Очікується, що заходи безпеки будуть посилені навколо будівлі Конгресу США під час незапланованого звернення президента Джо Байдена “Про становище країни”.

“Ми знаємо, що члени воєнізованих груп, які були присутні 6 січня, заявили про своє бажання підірвати Капітолій”, – додала виконуюча обов'язки начальника поліції Капітолію Йогананда Піттман.

Нагадаємо, 6 січня радикально налаштовані прихильники Дональда Трампа зірвали офіційне оголошення Джо Байдена переможцем виборів у Капітолії за результатами голосування колегії виборників. Внаслідок заворушень загинуло 5 осіб, зокрема поліцейський Браян Сікнік.

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