Двоє українців загинули у ДТП у Польщі

У ніч на неділю, 28 лютого у Польщі у ДТП загинуло двоє українців.

Про це пише regiony.tvp.pl з посиланням на поліцію.

Аварія сталася у місті Люблін на вулиці Глініана. Водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав за поворот дороги і вдарив боком у дерево.

Удар був таким сильним, що водій та пасажир легковика загинули на місці події.

“На місці загинули 24-річний водій легкового автомобіля і 22-річний пасажир. Обидва є громадянами України, які проживали в Любліні”, – йдеться у повідомленні.

Співробітники поліції кілька годин працювали на місці події під контролем прокурора. Дорога була перекрита.

Нагадаємо, в аварії автобусу у Єгипті постраждали українські туристи.