Команда "каналів Медведчука" розпочала мовлення на Першому незалежному, який відключили через годину ефіру (оновлено)
Команда "каналів Медведчука" розпочала мовлення на Першому незалежному, який відключили через годину ефіру (оновлено)
Ексначальника ГУР Бурбу виселили із Конча-Заспи та позбавили охорони, - Бутусов
Ексначальника ГУР Бурбу виселили із Конча-Заспи та позбавили охорони, - Бутусов
У Кабміні розповіли, якими будуть дії України в разі завершення "Північного потоку-2"
У Кабміні розповіли, якими будуть дії України в разі завершення "Північного потоку-2"
Чому Апеляційна палата Антикорсуду скасувала виправдувальний вирок Труханову: важливі деталі
Чому Апеляційна палата Антикорсуду скасувала виправдувальний вирок Труханову: важливі деталі
У результаті пожежі у лікарні в Чернівцях загинула людина (оновлено)
У результаті пожежі у лікарні в Чернівцях загинула людина (оновлено)
У Києві завершилася акція ”Справедливість Стерненку – справедливість усім”, сутичок не було (оновлено)
У Києві завершилася акція ”Справедливість Стерненку – справедливість усім”, сутичок не було (оновлено)
Український борщ потрапив у трійку найкращих супів світу
Український борщ потрапив у трійку найкращих супів світу
ФБР оголосило нагороду у 250 тис. доларів за інформацію про російського політконсультанта, який працював на Трампа
ФБР оголосило нагороду у 250 тис. доларів за інформацію про російського політконсультанта, який працював на Трампа
В Одесі у СІЗО, де перебуває Стерненко, сталася пожежа
В Одесі у СІЗО, де перебуває Стерненко, сталася пожежа
ГоловнаСуспільствоПодії

Біля Мелітополя через зіткнення легковиків загинуло дві людини

Тіла загиблих передали працівникам поліції для проведення судмедекспертизи.

У Запорізькій області у результаті зіткнення автомобілів загинуло дві людини.

Про це повідомила пресслужба обласних рятувальників.

“27 лютого о 20:10 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на трасі М-18 неподалік від м. Мелітополь”, – йдеться у повідомленні.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що сталося зіткнення автомобілів “Audi” та “Toyota”.

Внаслідок події водій та пасажир легковика “Audi” загинули.

Бійці ДСНС деблокували загиблих та передали працівникам поліції для проведення судмедекспертизи.

За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

Нагадаємо, двоє людей загинули через зіткнення автомобіля з маршруткою біля Харкова.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також