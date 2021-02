Окупанти стріляли біля Луганського, Південного, Мар’їнки та Водяного

У суботу, 27 лютого окупанти дев'ять разів порушили у зоні бойових дій на Донбасі режим припинення вогню, водночас здійснюючи запит до СММ ОБСЄ на встановлення режиму “Тиша”.

Про це повідомила пресслужба ООС.

В районі населеного пункту Луганське окупанти відкривали прицільний вогонь зі 120 мм та 82 мм мінометів.

На цьому ж напрямку, внаслідок підриву на міні ПОМ-2 отримав осколкові поранення військовослужбовець Збройних Сил України. Його госпіталізували.

Неподалік Миронівського окупанти вели вогонь з 82 мм мінометів, а поблизу Південного – ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Широкиного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів, а поруч Пищевика – з ручного протитанкового гранатомета. В передмісті Мар’їнки українськими воїнами було зафіксовано кілька пострілів снайпера.

Вогнева активність ворога спостерігалася і неподалік населених пунктів Зайцеве та Водяне. Тут збройні формування Російської Федерації здійснили прицільні постріли в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

“Також, з боку російсько-окупаційних військ продовжується систематичне перешкоджання діяльності OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine на окупованих територіях. Так на блокпосту поблизу населеного пункту Оленівка окупанти дозволили рух патрулю Місії ОБСЄ лише після тривалої затримки”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, на полігоні поблизу населеного пункту Тернове, патруль OSCE – The Organization for Security and Co-operation in Europe зафіксував 22 танки різних модифікацій, що суперечить забороні розміщення ОВТ за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння. А також, в тому ж районі, були розміщені 6 самохідних гаубиць “Гвоздика” та 6 протитанкових гармат “Рапіра” з порушенням ліній відведення.

Станом на 7 годину ранку 28 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, у п’ятницю, 26 лютого на Донбасі поранення та бойові травмування отримали 11 українських військових.