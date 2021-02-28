Синоптики розповіли про погоду у березні

За прогнозами середня температура у березні становитиме 0-6°.

У березні 2021 року середня місячна температура в Україні передбачається 0-6° тепла, в Криму до 3° тепла, що близько до середніх багаторічних значень.

Про це йдеться на сайті Українського гідрометеорологічного центру.

Місячна кількість опадів очікується 26-50 мм, в гірських районах 40-85 мм.

Додамо, середня місячна температура повітря у перший день весни в Україні складає 3° морозу - 2° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні України місцями 3-6° тепла.

“Абсолютний мінімум температури повітря становить 22-37° морозу, на півдні України 11-27° морозу. Абсолютний максимум температури повітря - 16-29° тепла”, – йдеться у повідомленні.

Середня місячна кількість опадів складає 24-50 мм, на Закарпатті та в Карпатах до 56-102 мм.

Нагадаємо, у понеділок, 1 березня на Правобережжі та крайньому сході України прогнозують невеликий сніг та дощ. На решті території без опадів.

Синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках Західної України 1-3 березня, вода підніметься на річках басейнів Західного Бугу та Прип'яті.